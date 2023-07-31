Земельные споры: обзор практики Верховного Суда за I полугодие 2023 года

Сборник содержит правовые позиции Верховного Суда при решении ряда дел.

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В Национальной ассоциации адвокатов Украины подготовили обзор практики Верховного Суда по земельным спорам за I полугодие 2023 года.

Сборник содержит правовые позиции Верховного Суда при решении дел относительно:

- права аренды земельного участка;

– арендной платы по договору аренды земли;

- применения положений статьи 1212 ГК Украины в отношениях по фактическому пользованию земельным участком без оформленного права на этот участок;

- предоставления разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка;

- надлежащих способов защиты прав на землю;

- порядка осуществления безвозмездной приватизации земельного участка;

- возобновления договора аренды и т.д.

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