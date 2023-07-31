Земельні спори: огляд практики Верховного Суду за I півріччя 2023 року

Збірник містить правові позиції Верховного Суду при вирішенні низки справ.

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В Національній асоціації адвокатів України підготували огляд практики Верховного Суду щодо земельних спорів за I півріччя 2023 року.

Збірник містить правові позиції Верховного Суду при вирішенні справ щодо:

- права оренди земельної ділянки;

- орендної плати за договором оренди землі;

- застосування положень статті 1212 ЦК України у відносинах з фактичного користування земельною ділянкою без оформленого права на цю ділянку;

- надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- належних способів захисту прав на землю;

- порядку здійснення безоплатної приватизації земельної ділянки;

- поновлення договору оренди тощо.

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