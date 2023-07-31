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Зеленський підписав закон щодо протидії незаконному використанню безпілотників

13:05, 31 липня 2023
Закон передбачає заборону будь-яких польотів безпілотників над прикордонною смугою.
Зеленський підписав закон щодо протидії незаконному використанню безпілотників
Джерело фото: UKR.NET
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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №8185 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню.

Цей закон забороняє будь-які польоти безпілотників над прикордонною смугою (за виключенням випадків, визначених урядом), пунктами пропуску через держкордон України, контрольними пунктами в’їзду-виїзду, об’єктами Держприкордонслужби.

Крім того, законопроект включає надання права СБУ, військовослужбовцям Нацгврадії, а також поліцейським повноваження щодо запобігання, виявлення та припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, зокрема, шляхом примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна.

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