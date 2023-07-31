Украина восстановила почти все ТЭС, поврежденные российскими атаками осенью-зимой

Предприятия тепловой генерации восстановлены практически на 100%.

В Украине восстановили почти все предприятия тепловой генерации, которые были повреждены в результате ракетных ударов рф осенью-зимой. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

«Предприятия тепловой генерации восстановлены практически на 100%. Параллельно работаем над обеспечением резервных мощностей на случай возникновения форс-мажорных ситуаций», - отметил Кубраков.

По его словам, всего из более 700 объектов теплоснабжения, поврежденных оккупантами, восстановлено более 65%.

«В целом по состоянию на сегодняшний день уровень подготовки объектов ЖКХ к стабильной работе в осенне-зимний период 2023/2024 года составляет около 60%. Это базовый показатель готовности к настоящему моменту в году», - сказал министр.

Кубраков уверен, что Украина технически будет готова на 100% к началу отопительного сезона уже к 1 октября.

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