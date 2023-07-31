Україна відновила майже всі ТЕС, пошкоджені російськими атаками восени-взимку

Підприємства теплової генерації відновлені практично на 100%.

В Україні відновили майже всі підприємства теплової генерації, які були пошкоджені внаслідок ракетних ударів рф восени-взимку. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«Підприємства теплової генерації відновлені практично на 100%. Паралельно працюємо над забезпеченням резервними потужностями на випадок виникнення форс-мажорних ситуацій», - зазначив Кубраков.

За його словами, загалом з понад 700 об’єктів теплопостачання, які було пошкоджено окупантами, відновлено понад 65%.

«Загалом станом на сьогодні рівень підготовки об’єктів ЖКГ до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року становить близько 60%. Це базовий показник готовності на цей момент у році», - сказав міністр.

Кубраков упевнений, що Україна технічно буде готова на 100% до початку опалювального сезону вже до 1 жовтня.

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