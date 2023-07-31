Зеленский: Путин – неадекватный человек и хочет уничтожить украинцев

По словам Президента, Путин радикально настроен на уничтожение украинцев и он не остановится в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокировка «зерновой сделки» россией свидетельствует о том, что российский диктатор Путин является неадекватным. Об этом Глава государства сказал в интервью бразильскому вещателю Globo.

«Он (Путин – ред.) - действительно неадекватный сегодня человек. Со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие деньги на таких вот блокировках («зернового коридора», - ред.). Очень прагматический круг людей, который в этом живет, и пока идет война, они зарабатывают большие деньги», - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что сейчас российский диктатор радикально настроен на уничтожение украинцев, и это только первый его шаг. Он не остановится на нашей стране, добавил Зеленский.

«Украина очень четко сказала - мы готовы идти по «коридору». Есть подходящие вещи, которые могут защитить или снизить риск уничтожения гражданских торговых кораблей. Мы готовы идти по этому «коридору» и такие вещи мы обсуждаем с партнерами», - сказал Президент.

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