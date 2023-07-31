Кабмин отсрочил нововведения о назначении помощи ВПЛ на семью

Введение в действие новации для ВПЛ отсрочили до осени.

Фото: kharkivoda.gov.ua

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что правительство решило отсрочить нововведения о назначении помощи ВПЛ на семью. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В середине июля Кабмин изменил правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Согласно этим изменениям, за оформлением помощи на проживание должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности. Эти нововведения должны вступить в силу с 1 августа 2023 года и касались внутренних переселенцев, впервые обращающихся за помощью. Но 31 июля правительство отсрочило введение в действие этого новшества до 1 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что государство изменило подход в предоставлении финансовой помощи на проживание: что нужно знать ВПЛ.

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