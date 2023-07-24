Государство изменило подход в предоставлении финансовой помощи на проживание: что нужно знать ВПЛ

Орган социальной защиты населения уведомит получателя выплат в случае прекращения оказания помощи.

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Правительство приняло постановление №709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц» и тем самым государство изменило подход в предоставлении помощи на проживание.

Так, в Минсоцполитики объясняют, что отныне выплаты будут осуществляться на семью в течение шести месяцев с возможностью продлить еще на один шестимесячный срок для социально уязвимых семей.

Также вводятся критерии и условия назначения выплат в соответствии с имущественным положением и сроком пребывания за границей.

Отмечается, что орган социальной защиты населения уведомит получателя выплат в случае прекращения оказания помощи.

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