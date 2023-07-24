Держава змінила підхід у наданні фінансової допомоги на проживання: що треба знати ВПО

Орган соціального захисту населення повідомить отримувача виплат у разі припинення надання допомоги.

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Уряд прийняв постанову №709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» і тим самим держава змінила підхід у наданні допомоги на проживання.

Так, у Мінсоцполітики пояснюють, що відтепер виплати здійснюватимуться на сім’ю протягом шести місяців з можливістю продовжити ще на один шестимісячний термін для соціально вразливих сімей.

Також запроваджуються критерії та умови призначення виплат відповідно до майнового стану і терміну перебування за кордоном.

Зазначається, що орган соціального захисту населення повідомить отримувача виплат у разі припинення надання допомоги.

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