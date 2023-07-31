Кабмін відтермінував нововведення про призначення допомоги ВПО на сімʼю

Введення в дію новації для ВПО відтермінували до осені.

Фото: kharkivoda.gov.ua

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що уряд вирішив відтермінувати нововведення про призначення допомоги ВПО на сімʼю. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

В середині липня Кабмін змінив правила щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Згідно з цими змінами, за оформленням допомоги на проживання має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член сімʼї окремо. Ці нововведення мали набути чинності з 1 серпня 2023 року і стосувалися внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за допомогою. Але 31 липня Уряд відтермінував введення в дію цієї новації до 1 листопада 2023 року.

Раніше ми писали, що держава змінила підхід у наданні фінансової допомоги на проживання: що треба знати ВПО.

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