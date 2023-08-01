Прокурора запідозрили у керуванні автомобілем напідпитку, однак колеги врятували його від великих проблем

25 прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури написали колективне звернення на підтримку колеги.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула до дисциплінарної відповідальності прокурора Криворізької південної окружної прокуратури Віталія П.

Як зазначено у дисциплінарній справі прокурора, пізно ввечері 6 вересня 2022 року автомобіль Skoda Octаvia, яким керував Віталій П., патрульні поліцейські зупинили на вулиці Свято-Миколаївський міста Кривий Ріг.

Під час розмови з водієм Skoda, у поліцейських виникла підозра, що чоловік знаходиться у стані алкогольного сп’яніння.

Прокурор розповів патрульним, що повертається з сауни, де пив лише чай. Також він наголосив на незаконності зупинки, зазначивши про те, що у поліцейських для таких дій були відсутні об’єктивні підстави.

При цьому прокурор продемонстрував поліцейським своє посвідчення прокурора та зазначив, що він «свій» та сам «з системи».

Поліцейські, у свою чергу, розповіли водію, що інформацію про те, що за кермом автомобіля, який виїхав з місцевого парку, може перебувати чоловік у стані алкогольного сп’яніння, їм повідомили місцеві мешканці.

Також, Віталій П., за даними поліції, у присутності двох свідків відмовився пройти огляд на стан сп’яніння як на місці, так і у медичному закладі.

Віталій П., крім того, зазначив, що не довіряє поліцейським алкотестерам та просив показати йому документи тестеру. Це прохання прокурора поліцейські задовольнили, втім прокурор все одно відмовився проходити огляд.

Відтак, щодо Віталія П. був складений протокол за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Прокурор з висновками патрульних не погодився та в той же день самостійно встиг пройти обстеження у місцевій лікарні. Висновок медичного огляду не підтвердив перебування прокурора у стані алкогольного сп’яніння

У підсумку, 3 жовтня 2022 року Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу постановив рішення про закриття провадження за ст. 130 КУпАП у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

У своїх поясненнях для КДКП Віталій П. повідомив, що зазначені патрульні поліцейські зараз самі є обвинуваченими за ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу. У даній справі Віталій П. визнаний потерпілим.

Також прокурор розповів, що поліцейські реально нічого не могли знати про його перебування в сауні, оскільки вона знаходиться зовсім в іншому місці, на приватній території. Фактично, Віталій П. звинуватив поліцейських у провокації та фальсифікації матеріалів щодо нього.

Дослідивши позицію сторін, КДКП все ж дійшла висновку, що 6 вересня 2022 року прокурор поводив себе некоректно та намагався уникнути огляду на стан сп’яніння, а для уникнення відповідальності намагався використати своє службове становище.

Втім, КДКП все же вирішила не звільняти прокурора з посади, оскільки, як виявилося, на захист Віталія П. виступили його колеги з Криворізької південної окружної прокуратури. 25 працівників прокуратури надіслали у КДКП колективне звернення з проханням не звільняти Віталія П. з прокуратури.

Крім того, КДКП звернула увагу, що патрульні поліцейські під час інциденту з прокурором також поводили себе далеко не зразково – вони відверто грубили Віталію П., тиснули на нього і не надали прокурору конкретної відповіді щодо причин його зупинки. До того ж, якихось конкретних доказів щодо перебування Віталія П. у стані сп’яніння, патрульні також надати не змогли.

Відтак, Віталій П. отримав дисциплінарне стягнення у виді заборони на переведення в прокуратуру вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в прокуратурі, в якій прокурор вже обіймає посаду, строком на 1 рік.

Автор В’ячеслав Хрипун

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