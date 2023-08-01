Прокурора заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако коллеги спасли его от больших проблем

25 прокуроров Криворожской южной окружной прокуратуры написали коллективное обращение в поддержку коллеги.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров привлекла к дисциплинарной ответственности прокурора Криворожской южной окружной прокуратуры Виталия П.

Как отмечается в дисциплинарном деле прокурора, поздно вечером 6 сентября 2022 года автомобиль Skoda Octаvia, которым управлял Виталий П., патрульные полицейские остановили на улице Свято-Николаевского города Кривой Рог.

Во время разговора с водителем Skoda у полицейских возникло подозрение, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Прокурор рассказал патрульным, что возвращается из сауны, где пил только чай. Также он отметил незаконность остановки, сообщив, что у полицейских для таких действий отсутствовали объективные основания.

При этом прокурор продемонстрировал полицейским удостоверение прокурора и отметил, что он «свой» и сам «из системы».

Полицейские, в свою очередь, рассказали водителю, что информацию о том, что за рулем выехавшего из местного парка автомобиля, может находиться мужчина в состоянии алкогольного опьянения, им сообщили местные жители.

Также Виталий П., по данным полиции, в присутствии двух свидетелей отказался пройти осмотр на состояние опьянения, как на месте, так и в медицинском учреждении.

Виталий П. отметил, что не доверяет полицейским алкотестерам и просил показать ему документы на тестер. Эту просьбу прокурора полицейские удовлетворили, однако прокурор все равно отказался проходить осмотр.

Следовательно, в отношении Виталия П. был составлен протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

Прокурор с выводами патрульных не согласился и в тот же день самостоятельно успел пройти обследование в местной больнице. Заключение медицинского осмотра не подтвердило пребывание прокурора в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге, 3 октября 2022 года Центрально-Городской районный суд Кривого Рога постановил закрыть производство по ст. 130 КоАП в отношении Виталия П. в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

В своих пояснениях для КДКП Виталий П. сообщил, что указанные патрульные полицейские сейчас сами обвиняются по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса. По данному делу Виталий П. признан потерпевшим.

Также прокурор рассказал, что полицейские реально ничего не могли знать о его пребывании в сауне, поскольку она находится совсем в другом месте, на частной территории. Фактически Виталий П. обвинил полицейских в провокации и фальсификации материалов дела об административном правонарушении.

Изучив позицию сторон, КДКП все же пришла к выводу, что 6 сентября 2022 года прокурор вел себя некорректно и пытался избежать ответственности, для чего пытался использовать свое служебное положение.

Впрочем, КДКП все же решила не увольнять прокурора с должности, поскольку, как оказалось, в защиту Виталия П. выступили его коллеги из Криворожской южной окружной прокуратуры. 25 работников прокуратуры направили в КДКП коллективное обращение с просьбой не увольнять Виталия П. из прокуратуры.

Кроме того, КДКП обратила внимание, что патрульные полицейские во время инцидента с прокурором также вели себя далеко не образцово – они откровенно грубили Виталию П., давили на него и не предоставили прокурору конкретного ответа на причины его остановки. К тому же, каких-либо конкретных доказательств нахождения Виталия П. в состоянии опьянения патрульные также предоставить не смогли.

В итоге, Виталий П. получил дисциплинарное взыскание в виде запрета на перевод в прокуратуру высшего уровня или на назначение на высшую должность в прокуратуре, где прокурор уже занимает должность, сроком на 1 год.

Автор Вячеслав Хрипун

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