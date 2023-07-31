Зеленський: Путін – неадекватна людина і хоче знищити українців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування «зернової угоди» росією свідчить про те, що російський диктатор Путін є неадекватним. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю бразильському мовнику Globo.
«Він (Путін – ред.) - справді неадекватна сьогодні людина. Зі своїм оточенням, у якому люди заробляють великі гроші на таких ось блокуваннях («зернового коридору», - ред.). Дуже прагматичне коло людей, яке в цьому живе, і поки йде війна, вони заробляють великі гроші», - заявив Зеленський.
Глава держави зазначив, що зараз російський диктатор радикально налаштований на знищення українців, і це лише перший його крок. Він не зупиниться нашій країні, додав Зеленський.
«Україна дуже чітко сказала - ми готові йти «коридором». Є відповідні речі, які можуть захистити або знизити ризик знищення цивільних торгових кораблів. Ми готові йти цим «коридором» і такі речі ми обговорюємо з партнерами», - сказав Президент.
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