Зеленський: Путін – неадекватна людина і хоче знищити українців

За словами Президента, Путін радикально налаштований на знищення українців і не зупиниться на Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування «зернової угоди» росією свідчить про те, що російський диктатор Путін є неадекватним. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю бразильському мовнику Globo.

«Він (Путін – ред.) - справді неадекватна сьогодні людина. Зі своїм оточенням, у якому люди заробляють великі гроші на таких ось блокуваннях («зернового коридору», - ред.). Дуже прагматичне коло людей, яке в цьому живе, і поки йде війна, вони заробляють великі гроші», - заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що зараз російський диктатор радикально налаштований на знищення українців, і це лише перший його крок. Він не зупиниться нашій країні, додав Зеленський.

«Україна дуже чітко сказала - ми готові йти «коридором». Є відповідні речі, які можуть захистити або знизити ризик знищення цивільних торгових кораблів. Ми готові йти цим «коридором» і такі речі ми обговорюємо з партнерами», - сказав Президент.

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