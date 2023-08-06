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  1. В Украине

Почему удары рф по украинским аэродромам неэффективны, — объяснил Игнат

14:42, 6 августа 2023
В случае риска прилетов летчики передислоцируют самолеты на другие аэродромы Украины.
Почему удары рф по украинским аэродромам неэффективны, — объяснил Игнат
Фото: Shutterstock
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Спикер Воздушных сил Юрий Игнат после российского обстрела аэродрома в Староконстантинове объяснил, что в случае рисков прилетов летчики передислоцируют самолеты на другие аэродромы Украины. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

«Не в первый раз атакуется этот аэродром.

Там штатное место базирования бригады тактической авиации.

Но авиация у нас довольно мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу в этих условиях. У нас десятки оперативных аэродромов на территории государства.

Поэтому врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию...

Я думаю, наши летчики покажут им в ближайшее время, где раки зимуют», - отметил Игнат.

Очевидно, Игнат объясняет протокол, по которому летчики передислоцируют самолеты на другие аэродромы, если есть информация о целях российской атаки.

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