Почему удары рф по украинским аэродромам неэффективны, — объяснил Игнат

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат после российского обстрела аэродрома в Староконстантинове объяснил, что в случае рисков прилетов летчики передислоцируют самолеты на другие аэродромы Украины. Об этом он заявил в эфире телемарафона.
«Не в первый раз атакуется этот аэродром.
Там штатное место базирования бригады тактической авиации.
Но авиация у нас довольно мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу в этих условиях. У нас десятки оперативных аэродромов на территории государства.
Поэтому врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию...
Я думаю, наши летчики покажут им в ближайшее время, где раки зимуют», - отметил Игнат.
Очевидно, Игнат объясняет протокол, по которому летчики передислоцируют самолеты на другие аэродромы, если есть информация о целях российской атаки.
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