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  1. В Україні

Чому удари рф по українських аеродромах неефективні, — пояснив Ігнат

14:42, 6 серпня 2023
У випадку ризиків прильотів льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми України.
Чому удари рф по українських аеродромах неефективні, — пояснив Ігнат
Фото: Shutterstock
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Речник Повітряних сил Юрій Ігнат після російського обстрілу аеродрому в Старокостянтинові пояснив, що у випадку ризиків прильотів льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми України. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Не вперше атакується цей аеродром.

Там штатне місце базування бригади тактичної авіації.

Але авіація у нас доволі-таки мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави.

Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію...

Я думаю, наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують», — зазначив Ігнат.

Очевидно, Ігнат пояснює протокол, за яким льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми, якщо є інформація про ціль російської атаки.

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