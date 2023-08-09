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  1. В Украине

Растрата бюджетных средств на ремонт столичных зон отдыха: в КП «Плесо» проводят обыски

15:35, 9 августа 2023
На территории КП «Плесо» проводят обыски из-за якобы растраты бюджетных средств на ремонт зон отдыха.
Растрата бюджетных средств на ремонт столичных зон отдыха: в КП «Плесо» проводят обыски
Источник фото: КП «Плесо»
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На территории КП «Плесо» Днепровская окружная прокуратура проводит обыск в рамках уголовного производства относительно якобы растраты бюджетных средств на капитальный ремонт зон отдыха «Галерна», «Чорторый» и «Троещина». Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В предприятии заявили, что не согласны с заключением по оценке эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности за 2019-2020 годы и I квартал 2021 года и отмечают, открытые торги на закупки капитальных ремонтов указанных пляжей проведены в соответствии с законом Украины «О публичных закупках». Ожидаемая стоимость этих закупок определена на основании проектных документаций.

Коммунальным предприятием уже неоднократно предоставлялись обоснованные объяснения и возражения к вышеупомянутому заключению.

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