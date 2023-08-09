Розтрата бюджетних коштів на ремонт столичних зон відпочинку: в КП «Плесо» проводять обшуки

На території КП «Плесо» проводять обшуки через нібито розтрату бюджетних коштів на ремонт зон відпочинку.

Джерело фото: КП «Плесо»

На території КП «Плесо» Дніпровська окружна прокуратура проводить обшук в межах кримінального провадження щодо нібито розтрати бюджетних коштів на капітальний ремонт зон відпочинку «Галерна», «Чорторий» та «Троєщина». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У підприємстві заявили, що не погоджуються з висновком щодо оцінки ефективності та результативності фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 роки та І квартал 2021 року та наголошують, відкриті торги на закупівлі капітальних ремонтів зазначених пляжів проведено у відповідності до закону України «Про публічні закупівлі». Очікувана вартість цих закупівель визначена на підставі проєктних документацій.

Комунальним підприємством вже неодноразово надавались ґрунтовні пояснення та заперечення до вищезазначеного висновку.

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