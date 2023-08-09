Рада приняла законопроект о поддержке инвестиционных проектов

Законопроектом предусмотрено компенсации стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры.

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Во время заседания в среду, 9 августа, Верховная Рада Украины приняла законопроект направленный на совершенствование законодательства о предоставлении государственной поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» №8138 от 19.10.2022.

«За» проголосовали 260 народных депутатов.

Проектом Закона предлагается внести изменения в Закон Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» в части:

введения новой формы государственной поддержки, а именно частичной компенсации стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры;

внедрение возможности инвестору начать реализацию проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы (подготовка документации, покупка земельного участка и т.д.) в объеме 25 процентов от стоимости общего размера значительных инвестиций;

уменьшение предела размера значительных инвестиций, вложенных в объекты инвестирования до заключения специального инвестиционного договора, и количества созданных новых рабочих мест в течение срока реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями для возможности привлечения к инвестиционному процессу большего круга субъектов хозяйствования не только крупных, но и средних предприятий;

установление временных возможностей для доработки, а не возврата представленных инвестором документов и специального инвестиционного договора (не более двух месяцев).

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