Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
«Противодействие коррупционным правонарушениям активизировано на всех уровнях и во всех регионах», - Генпрокурор Андрей Костин

Генпрокурор Андрей Костин отметил, что в настоящее время особенно масштабное значение приобретает борьба с внутренним врагом – коррупцией.

В Реестре – пока ноль: что будет дальше с законом об олигархах

Так или иначе, но требование об антиолигархических мерах остается в перечне условий для переговоров о вступлении в ЕС, и речь не идет о Реестре олигархов.

В «Слуге народа» решили разобраться, почему член ЦИК 1,5 года живет в США и получает зарплату из бюджета

Депутаты решили, что пора вызвать главу ЦИК, потому что оказалось, что один из членов Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак полтора года находится в США, но получает зарплату из Государственного бюджета.

«Система ВЛК работает недостойно и безнравственно», — Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО

Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям.

Рада приняла закон о цифровом контенте и цифровых услугах: какая ответственность за нарушение прав потребителей

В Украине усовершенствуют механизм применения административно-хозяйственных санкций к субъектам хозяйствования за нарушение требований нового закона о цифровом контенте и цифровых услугах.

  1. В Украине

Налоговики разъяснили нюансы проведения проверок работы с РРО с 1 августа

22:42, 9 августа 2023
С 1 октября начнутся штрафы за неприменение РРО, но за совершенные с 01.01.2022 по 30.09.2023 нарушения ответственности не будет.
Налоговики разъяснили нюансы проведения проверок работы с РРО с 1 августа
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Государственная налоговая служба разъяснила нюансы проведения проверок работы по РРО с 1 августа.

В связи с принятием Закона Украины от 30.06.2023 №3219-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» информируем об особенностях возобновления ответственности за нарушение требований Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Так, применение штрафных (финансовых) санкций за нарушение требований Закона №265 с 01.08.2023 возобновлено в отношении субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сферах купли/продажи иностранной валюты, организации и проведения азартных игр за нарушения, совершенные до и во время военного положения.

С 01.10.2023 применение штрафных (финансовых) санкций возобновлено в отношении всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и услуг, с полной отменой ответственности за нарушения, совершенные с 01.01.2022 по 30.09.2023 включительно.

Указанное выше освобождение от ответственности и/или ее отмены в соответствии с нормами Закона №3219 не распространяет свое действие на субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю подакцизными товарами или деятельность в сферах купли/продажи иностранной валюты, организации и проведения азартных игр.

В связи с вышеприведенным ГНС обращает внимание всех налогоплательщиков, что добровольное выполнение требований законодательства сферы торговли, общественного питания и услуг, к которому относится и Закон №265, не только убережет торговца от дополнительных расходов в виде штрафных (финансовых) санкций, но и станет надежным оберегом от проверок, проводимых ГНС.

Отмечаем, что ГНС использует исключительно риск ориентировочный подход к организации и осуществлению контрольно-проверочных мероприятий и не проводит безосновательных проверок налогоплательщиков.

Вместе с тем ГНС акцентирует внимание на том, что выполнение требований законодательства, непосредственно или косвенно связанного с пополнением казны, особенно во время военной агрессии российской федерации против Украины, является почетной и бескомпромиссной обязанностью каждого гражданина нашего государства.

Каждая уплаченная копейка в государственный бюджет гарантирует:

  • надлежащее обеспечение наших воинов, борющихся за право народа Украины быть свободным;
  • своевременные выплаты временно перемещенным лицам и другим социально незащищенным группам населения;
  • приближает нашу победу и гарантирует развитие Украины.

Учитывая изложенное, ГНС надеется на высокий уровень правового сознания хозяйствующих субъектов и надлежащее и добросовестное исполнение почетных обязанностей налогоплательщика Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду