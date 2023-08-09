Налоговики разъяснили нюансы проведения проверок работы с РРО с 1 августа

С 1 октября начнутся штрафы за неприменение РРО, но за совершенные с 01.01.2022 по 30.09.2023 нарушения ответственности не будет.

Государственная налоговая служба разъяснила нюансы проведения проверок работы по РРО с 1 августа.

В связи с принятием Закона Украины от 30.06.2023 №3219-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» информируем об особенностях возобновления ответственности за нарушение требований Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Так, применение штрафных (финансовых) санкций за нарушение требований Закона №265 с 01.08.2023 возобновлено в отношении субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сферах купли/продажи иностранной валюты, организации и проведения азартных игр за нарушения, совершенные до и во время военного положения.

С 01.10.2023 применение штрафных (финансовых) санкций возобновлено в отношении всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и услуг, с полной отменой ответственности за нарушения, совершенные с 01.01.2022 по 30.09.2023 включительно.

Указанное выше освобождение от ответственности и/или ее отмены в соответствии с нормами Закона №3219 не распространяет свое действие на субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю подакцизными товарами или деятельность в сферах купли/продажи иностранной валюты, организации и проведения азартных игр.

В связи с вышеприведенным ГНС обращает внимание всех налогоплательщиков, что добровольное выполнение требований законодательства сферы торговли, общественного питания и услуг, к которому относится и Закон №265, не только убережет торговца от дополнительных расходов в виде штрафных (финансовых) санкций, но и станет надежным оберегом от проверок, проводимых ГНС.

Отмечаем, что ГНС использует исключительно риск ориентировочный подход к организации и осуществлению контрольно-проверочных мероприятий и не проводит безосновательных проверок налогоплательщиков.

Вместе с тем ГНС акцентирует внимание на том, что выполнение требований законодательства, непосредственно или косвенно связанного с пополнением казны, особенно во время военной агрессии российской федерации против Украины, является почетной и бескомпромиссной обязанностью каждого гражданина нашего государства.

Каждая уплаченная копейка в государственный бюджет гарантирует:

надлежащее обеспечение наших воинов, борющихся за право народа Украины быть свободным;

своевременные выплаты временно перемещенным лицам и другим социально незащищенным группам населения;

приближает нашу победу и гарантирует развитие Украины.

Учитывая изложенное, ГНС надеется на высокий уровень правового сознания хозяйствующих субъектов и надлежащее и добросовестное исполнение почетных обязанностей налогоплательщика Украины.

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