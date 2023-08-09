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  1. В Україні

Податківці роз’яснили нюанси проведення перевірок роботи з РРО з 1 серпня

22:42, 9 серпня 2023
З 1 жовтня почнуть застосовуватися штрафи за незастосування РРО, але за вчинені з 01.01.2022 по 30.09.2023 порушення відповідальності не буде.
Податківці роз’яснили нюанси проведення перевірок роботи з РРО з 1 серпня
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Державна податкова служба роз’яснила нюанси проведення перевірок роботи з РРО з 1 серпня.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 30.06.2023 №3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» інформуємо про особливості відновлення відповідальності за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Так, застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення вимог Закону №265 з 01.08.2023 відновлено стосовно суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сферах купівлі/продажу іноземної валюти, організації та проведення азартних ігор за порушення, вчинені до та під час воєнного стану.

З 01.10.2023 застосування штрафних (фінансових) санкцій відновлено стосовно всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, з повним скасуванням відповідальності за порушення, вчинені з 01.01.2022 по 30.09.2023 включно.

Зазначене вище звільнення від відповідальності та/або її скасування, відповідно до норм Закону №3219, не поширює свою дію на суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю підакцизними товарами або діяльність у сферах купівлі/продажу іноземної валюти, організації та проведення азартних ігор.

У зв’язку з наведеним вище ДПС звертає увагу всіх платників податків, що добровільне виконання вимог законодавства сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, до якого належить і Закон №265, не тільки вбереже торговця від додаткових витрат у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, а й стане надійним оберегом від перевірок, які проводить ДПС.

Наголошуємо, що ДПС використовує виключно ризикорієнтовний підхід до організації та здійснення контрольно-перевірочних заходів та не проводить безпідставних перевірок платників податків.

Разом з тим ДПС акцентує увагу, що виконання вимог законодавства, безпосередньо чи опосередковано пов’язаного із поповненням державної скарбниці, особливо під час воєнної агресії російської федерації проти України, є почесним та безкомпромісним обов’язком кожного громадянина нашої держави.

Кожна сплачена копійка до державного бюджету гарантує:

  • належне забезпечення наших воїнів, які виборюють право народу України бути вільним;
  • своєчасні виплати тимчасово переміщеним особам та іншим соціально незахищеним групам населення;
  • наближає нашу перемогу та гарантує розвиток України.

Враховуючи викладене, ДПС сподівається на високий рівень правової свідомості суб’єктів господарювання та належне і добросовісне виконання почесних обов’язків платника податків України.

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