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КРАІЛ позбавила ліцензій 3 підсанкційні гральні компанії

19:48, 9 серпня 2023
Йдеться про «Паріматч», «Покерматч.юа» та «Поінтлото».
КРАІЛ позбавила ліцензій 3 підсанкційні гральні компанії
Джерело фото: facebook.com/parimatch.ukraine
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На першому правомочному засіданні після відновлення роботи Комісії, з метою забезпечення реалізації державної санкційної політики, КРАІЛ прийняла рішення про анулювання ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор зазначеним юридичним особам, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Мова йде про:

  • ТОВ «ПАРІМАТЧ» – ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет та на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;
  • ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА» – ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі інтернет;
  • ТОВ «ПОІНТЛОТО» – ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.

«Також у зв’язку із наявністю опосередкованих відносин контролю резидентами рф, КРАІЛ прийнято рішення щодо анулювання ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор», - додали у Комісії.

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