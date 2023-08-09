«Здали» ухилянта чи колаборанта — отримали знижку: українці отримують фейкові платіжки Нафтогазу

Фотографії платіжних квитанцій були відредаговані за допомогою фотошопу.

Мережею ширяться фейкові платіжки «Нафтогазу», у яких українцям начебто пропонують знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, у квитанціях йдеться про нібито знижку на газ для тих українців, які нададуть інформацію про колаборантів та «ухилянтів».

Насправді таких знижок не існує.

«Пропагандисти взяли вже існуючу платіжку та додали до неї фейковий QR-код із надписом: «Ви можете отримати ЗНИЖКУ на оплату послуг, якщо розповісте про колаборанта або ухильника за допомогою бота», - йдеться в повідомленні.

Не існує також і згаданого у фейкових «квитанціях» чат-бота, у який пропонується надсилати інформацію.

Як зазначають у ЦПД, фотографії платіжних квитанцій були відредаговані за допомогою фотошопу. На оригінальну квитанцію наклали текст про «надання знижки».

В Центрі протидії дезінформації не уточнюють, яка мета даного фейку.

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