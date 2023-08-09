«Сдали» уклониста или коллаборанта — получили скидку: украинцы получают фейковые платежки Нафтогаза

Фотографии платежных квитанций были отредактированы с помощью фотошопа.

По сети ходят фейковые платежки «Нафтогаза», в которых украинцам вроде бы предлагают скидку за оплату услуг, если они сдадут коллаборантов или уклонистов. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, в квитанциях говорится о якобы скидке на газ для тех украинцев, которые предоставят информацию о коллаборантах и «уклонистах».

На самом деле, таких скидок не существует.

«Пропагандисты взяли уже существующую платежку и добавили к ней фейковый QR-код с надписью: «Вы можете получить скидку на оплату услуг, если расскажете о коллаборанте или уклонисте с помощью бота», - говорится в сообщении.

Не существует также и упомянутого в фейковых «квитанциях» чат-бота, в который предлагается отправлять информацию.

Как отмечают в ЦПД, фотографии платежных квитанций были отредактированы с помощью фотошопа. На оригинальную квитанцию наложили текст о предоставлении скидки.

В Центре противодействия дезинформации не уточняют, какова цель данного фейка.

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