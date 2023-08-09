КРАИЛ лишила лицензий 3 подсанкционные игровые компании

Речь идет о «Париматч», «Покерматч.юа» и «Поинтлото».

Источник фото: facebook.com/parimatch.ukraine

На первом правомочном заседании после возобновления работы Комиссии с целью обеспечения реализации государственной санкционной политики КРАИЛ приняла решение об аннулировании лицензий в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр указанным юридическим лицам, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Речь идет о:

ООО «ПАРИМАТЧ» – лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет и на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности;

ООО «ПОКЕРМАТЧ.ЮА» – лицензии на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр в покер в сети интернет;

ООО «ПОИНТЛОТО» – лицензии на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет.

«Также в связи с наличием опосредованных отношений контроля резидентами рф, КРАИЛ принято решение об аннулировании лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр», - добавили в Комиссии.

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