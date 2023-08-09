Рада прийняла законопроєкт щодо підтримки інвестиційних проектів

Законопроєктом передбачено компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури.

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Під час засідання у середу, 9 серпня, Верховна Рада України прийняла законопроєкт спрямований на удосконалення законодавства щодо надання державної підтримки інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому урядовий Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» №8138 від 19.10.2022.

«За» проголосували 260 народних депутатів.

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» в частині:

запровадження нової форми державної підтримки, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури;

впровадження можливості інвестору розпочати реалізацію проекту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроектні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25 відсотків від вартості загального розміру значних інвестицій;

зменшення межі розміру значних інвестицій, вкладених в об’єкти інвестування до укладання спеціального інвестиційного договору, та кількості створених нових робочих місць впродовж строку реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями для можливості залучення до інвестиційного процесу більшого кола суб’єктів господарювання не тільки великих, але й середніх підприємств;

встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше двох місяців).

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