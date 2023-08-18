Киев снова не будет пускать грузовики

В Киеве снова введен тепловой режим, въезд и движение по столице грузовиков запрещен.

Источник фото: Big Kyiv

В Киеве ввели тепловой режим, который заключается в ограничении на движение тяжеловесного транспорта из-за жаркой погоды, – сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Временное ограничение дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу.

В соответствии с температурным режимом, время действия ограничения может варьироваться.

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