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Могли бы предоставить для лечения военных и размещение ВПЛ, но банкротили: во время заседания Совета судей озвучили шокирующие факты о санатории «Шкло»

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  1. В Украине

Зеленский подписал законы об освобождении от пошлины и НДС тепловизоры и антидроновые ружья

16:27, 18 августа 2023
Освобождаются от таможенной пошлины и НДС тепловизионные моноочки, оснащенные инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры, и биноочки с функцией дальномера, а также антидроновые ружья.
Зеленский подписал законы об освобождении от пошлины и НДС тепловизоры и антидроновые ружья

В пятницу, 18 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подписал два законопроекта №9467 и №9468 об освобождении от НДС и пошлины военных монокуляров, дальномеров и антидроновые ружья. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроекты предусматривают освобождение от пошлины и налога на добавленную стоимость тепловизионных монокуляров, оснащенных инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры, бинокуляров с дальномерной функцией, а также антидроновые ружья.

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