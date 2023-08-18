Зеленський підписав закони про звільнення від мита і ПДВ тепловізорів та антидронових рушниць

Звільняються від мита та ПДВ тепловізійні монокуляри, оснащені інфрачервоним детектором із вбудованою функцією камери, та бінокуляри з функцією далекоміра, а також антидронові рушниці.

У п’ятницю, 18 серпня, Президент України Володимир Зеленський підписав два законопроекти №9467 та №9468 про звільнення від ПДВ та мита військових монокулярів, далекомірів та антидронових рушниць. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкти передбачають звільнення від мита та податку на додану вартість тепловізійних монокулярів, оснащених інфрачервоним детектором із вбудованою функцією камери, бінокулярів із функцією далекоміра, а також антидронових рушниць.

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