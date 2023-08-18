Київ знову не пускатиме вантажівки

У Києві знову введений тепловий режим, в’їзд та рух столицею вантажівок заборонений.

Джерело фото: Big Kyiv

У Києві ввели тепловий режим, що полягає в обмеженні на рух великовагового транспорту через спекотну погоду, – повідомляє прес-служба Патрульної поліції.

Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

Відповідно до температурного режиму, час дії обмеження може змінюватись.

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