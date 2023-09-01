Оплачивается ли больничный во время простоя: разъяснение

Законодательством не определены условия присутствия/отсутствия работников на рабочем месте во время простоя.

Управление инспекционной деятельности в Харьковской области Северо-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда разъясняет, оплачивается ли больничный во время простоя.

Простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

Время простоя не по вине работника, в том числе на период объявления карантина, установленного Кабинетом Министров, оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада).

Законодательством не определены условия присутствия/отсутствия работников на рабочем месте во время простоя, место нахождения таких работников устанавливается работодателем.

Согласно ст. 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» установлено, что пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, полностью или частично компенсирующего потерю заработной платы в случае наступления у нее страхового случая.

Таким образом, в случае наступления у застрахованного лица, находящегося в простое и согласно приказу работодателя о введении простоя, обязана присутствовать на рабочем месте (или другом месте, определенном работодателем) с соответствующим режимом работы, одного из страховых случаев, определенных ст. 22 Закона, помощь по временной нетрудоспособности предоставляется на общих основаниях, в частности в соответствии с нормами ст. 22 и 24 Закона, за дни нетрудоспособности, за которые работник теряет оплату.

В то же время, если соответствующий страховой случай наступил у застрахованного лица, которое согласно приказу работодателя о введении простоя не обязано находиться на рабочем месте и не теряет оплату за время простоя, оснований для выплаты пособия по временной нетрудоспособности, по мнению Гоструда, нет.

При этом следует отметить, что решение о назначении или отказе в назначении пособия по временной нетрудоспособности должно приниматься комиссией (уполномоченным) по создаваемому (избираемому) социальному страхованию на предприятии, в учреждении, организации, с учетом вышеизложенного.

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