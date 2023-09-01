УЗ запустила сервис онлайн-заказа специальных вагонов для лиц с инвалидностью

Возможность заказать вагон непосредственно в кассе остается в качестве резервной услуги.

Источник фото: УЗ

Лицам с инвалидностью теперь не нужно приезжать на вокзал, чтобы забронировать место, ведь Укрзализныця запустила сервис онлайн-заказа специальных вагонов. Возможность заказать вагон непосредственно в кассе остается в качестве резервной услуги.

Как отмечали в УЗ, сервис предназначен для лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью, пассажиров на креслах колесных и сопровождающих их лиц.

Заявку на инклюзивный вагон необходимо подать через онлайн-сервис, по крайней мере, за 3 суток до даты запланированного путешествия. В течение 24 часов операторы примут ее в работу и свяжутся с заказчиком услуги.

«Получить и оплатить билеты можно в кассе не позже, чем за 1 час до отправления поезда», - отметили в УЗ.

Статус заявки можно уточнить по телефону: 0 800 503 111.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.