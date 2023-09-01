На ВОТ оккупанты не допустили к обучению учеников старших классов без паспорта рф

Ученикам старших классов с временно оккупированных территорий дали 10 дней сделать паспорт рф.

Источник фото: BBC

Оккупанты рф на временно оккупированных территориях внедрили новое правило по принудительной паспортизации. Так, учеников старших классов, не имеющих паспорта рф, временно не допустили к занятиям, – сообщает Центр национального сопротивления.

«В ряде населенных пунктов на ВОТ зафиксированы случаи, когда старшеклассники, которые не получили паспорт рф, временно не допущены к занятиям в оккупационных школах», – говорится в сообщении.

В частности, в Херсонской области школы передали списки учеников без российских паспортов в так называемые миграционные службы. Теперь у этих учеников есть 10 дней, чтобы «исправить ситуацию», и только после этого их допустят к обучению.

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