На ТОТ окупанти не допустили до навчання учнів старших класів без паспорта рф

Учням старших класів з тимчасово окупованих територій дали 10 днів зробити паспорт рф.

Джерело фото: BBC

Окупанти рф на тимчасово окупованих територіях впровадили нове правило щодо примусової паспортизації. Так, учнів старших класів, що не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять, – повідомляє Центр національного спротиву.

«В низці населених пунктів на ТОТ зафіксовані випадки, коли старшокласники, які не отримали паспорт РФ, тимчасово не допущені до занять в окупаційних школах», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в Херсонській області школи передали списки учнів без російських паспортів до так званих міграційних служб. Тепер у цих учнів є 10 днів, щоб «виправити ситуацію», і лише після цього їх допустять до навчання.

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