УЗ запустила сервіс онлайн-замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю

Можливість замовити вагон безпосередньо у касі також залишається у якості резервної послуги.

Джерело фото: УЗ

Особам з інвалідністю відтепер не потрібно приїздити на вокзал, аби забронювати місце, адже Укрзалізниця запустила сервіс онлайн-замовлення спеціальних вагонів. Можливість замовити вагон безпосередньо у касі також залишається у якості резервної послуги.

Як зазначали в УЗ, сервіс призначено для осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю, пасажирів на кріслах колісних та осіб, які їх супроводжують.

Заявку на інклюзивний вагон необхідно подати через онлайн-сервіс, принаймні, за 3 доби до дати запланованої подорожі. Упродовж 24 годин оператори візьмуть її в роботу та зв’яжуться із замовником послуги.

«Отримати та сплатити квитки можна в касі не пізніше, ніж за 1 годину до відправлення поїзда», - зазначали в УЗ.

Статус заявки можна уточнити по телефону: 0 800 503 111.

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