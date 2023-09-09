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Сергей Марченко заявил, что Минфин беспокоит укрупнение гривны, и по этому поводу постоянно идут разговоры с МВФ.

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Мы предлагали сосредоточить рассмотрение военных дел в судах, приближенных к зоне ведения боевых действий, – начальник Главного управления военной юстиции Минобороны Алексей Муравьев.

Банки будут тщательнее проверять финансовые операции украинцев и анализировать их финансовые возможности

Банк в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, обязан в течение 10 дней проанализировать его финансовые возможности осуществлять соответствующие финансовые операции и при необходимости выяснить причины превышения.

Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.

  1. В Украине

В Борисполе нашли боеприпас: на месте работают взрывотехники и следователи

21:20, 9 сентября 2023
Патрульные продолжают получать вызовы об обнаружении, вероятно, взрывоопасных предметов.
В Борисполе нашли боеприпас: на месте работают взрывотехники и следователи
Источник фото: Патрульная полиция Киевской области
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В Борисполе на улицу Владимира Момота к правоохранителям поступил вызов о тревожной находке. Заявитель отметил, что неизвестный предмет внешне был похож на взрывоопасный, – сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Патрульные, прибывшие на место вызова, обеспечили охрану места обнаружения подозрительного предмета до прибытия взрывотехников и следователей.

Взрывотехники изъяли снаряд.

Правоохранители напоминают, если вы заметили подозрительный предмет, нужно выполнять следующие действия:

  • не приближайтесь к взрывоопасному предмету;
  • не передвигайте его и не берите в руки;
  • разбирать, бросать, бить по нему запрещено;
  • не разжигайте рядом костер и не бросайте в костер подозрительный предмет;
  • не приносите взрывоопасный предмет домой или любые другие места скопления людей.

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