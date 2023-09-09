В Борисполе нашли боеприпас: на месте работают взрывотехники и следователи

Патрульные продолжают получать вызовы об обнаружении, вероятно, взрывоопасных предметов.

Источник фото: Патрульная полиция Киевской области

В Борисполе на улицу Владимира Момота к правоохранителям поступил вызов о тревожной находке. Заявитель отметил, что неизвестный предмет внешне был похож на взрывоопасный, – сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Патрульные, прибывшие на место вызова, обеспечили охрану места обнаружения подозрительного предмета до прибытия взрывотехников и следователей.

Взрывотехники изъяли снаряд.

Правоохранители напоминают, если вы заметили подозрительный предмет, нужно выполнять следующие действия:

не приближайтесь к взрывоопасному предмету;

не передвигайте его и не берите в руки;

разбирать, бросать, бить по нему запрещено;

не разжигайте рядом костер и не бросайте в костер подозрительный предмет;

не приносите взрывоопасный предмет домой или любые другие места скопления людей.

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