В Борисполе нашли боеприпас: на месте работают взрывотехники и следователи

В Борисполе на улицу Владимира Момота к правоохранителям поступил вызов о тревожной находке. Заявитель отметил, что неизвестный предмет внешне был похож на взрывоопасный, – сообщает Патрульная полиция Киевской области.
Патрульные, прибывшие на место вызова, обеспечили охрану места обнаружения подозрительного предмета до прибытия взрывотехников и следователей.
Взрывотехники изъяли снаряд.
Правоохранители напоминают, если вы заметили подозрительный предмет, нужно выполнять следующие действия:
- не приближайтесь к взрывоопасному предмету;
- не передвигайте его и не берите в руки;
- разбирать, бросать, бить по нему запрещено;
- не разжигайте рядом костер и не бросайте в костер подозрительный предмет;
- не приносите взрывоопасный предмет домой или любые другие места скопления людей.
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