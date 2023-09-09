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  1. В мире

Эрдоган призывает лидеров G-20 пойти на требования рф по зерновой сделке

11:49, 9 сентября 2023
Президент Турции призывает мировое сообщество выполнить некоторые требования рф по восстановлению зерновой сделки.
Эрдоган призывает лидеров G-20 пойти на требования рф по зерновой сделке
Источник фото: ukrinform
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает нескольких лидеров G20 удовлетворить некоторые требования России по восстановлению зерновой сделки, – сообщает Bloomberg.

По словам турецких чиновников, Эрдоган, который помогал в создании оригинальной Черноморской зерновой инициативы в 2022 году, пытается провести закрытые встречи с лидерами во время саммита G-20 в Нью-Дели в эти выходные.

«Хотя усилия Турции вряд ли повлияют на союзников Украины в США и Европе, принятие Эрдоганом требований России подчеркивает вызовы, с которыми он сталкивается во время своего балансирования после вторжения москвы в Украину», – пишет издание.

Отмечается, что Турция просит мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта продовольствия и удобрений и восстановить подключение москвы к системе SWIFT для международных платежей.

«Турция говорит своим коллегам, что способ восстановить соглашение заключается в ослаблении некоторых санкций, которые, как утверждает москва, препятствуют ей импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы или запчасти, заявили турецкие чиновники», – говорится в сообщении.

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