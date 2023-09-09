Ердоган закликає лідерів G-20 піти на вимоги рф щодо зернової угоди

Президент Туреччини закликає світову спільноту виконати деякі вимоги рф щодо відновлення зернової угоди.

Джерело фото: ukrinform

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає кількох лідерів G20 задовольнити деякі вимоги росії щодо відновлення зернової угоди, – повідомляє Bloomberg.

За словами турецьких чиновників, Ердоган, який допомагав у створенні оригінальної Чорноморської зернової ініціативи у 2022 році, намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G-20 у Нью-Делі цими вихідними.

«Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог росії підкреслює виклики, з якими він стикається під час свого балансування після вторгнення москви в Україну», – пише видання.

Зазначається, що Туреччина просить світових лідерів полегшити страхування російського експорту продовольства та добрив і відновити підключення москви до системи SWIFT для міжнародних платежів.

«Туреччина каже своїм колегам, що спосіб відновити угоду полягає в послабленні деяких санкцій, які, як стверджує Москва, перешкоджають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запчастини, заявили турецькі чиновники», – йдеться у повідомленні.

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