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Підстави для відмови Україною у екстрадиції, — позиція Верховного Суду

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  1. В Україні

Суд дозволив провести спецрозслідування за підозрою у держзраді стосовно екснардепа-втікача

11:15, 9 вересня 2023
Екснардепа забороненої партії «опзж» підозрюють у поширенні проросійської пропаганди до та після вторгнення рф в Україну.
Суд дозволив провести спецрозслідування за підозрою у держзраді стосовно екснардепа-втікача
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Суд надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, що стосується колишнього народного депутата України, представника забороненої політичної партії «опзж». Його підозрюють у державній зраді, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, колишній народний обранець активно поширював пропагандистські матеріали в соціальних мережах та мобільному додатку, які завдали шкоди Україні. Ця діяльність відбувалася як перед, так і після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.

З березня 2021 по березень 2022 року колишній народний депутат виступав із пропагандистськими заявами, розміщував інформацію на своїй веб-сторінці, в Телеграм-каналі та соціальних мережах, яка сприяла формуванню антиукраїнського настрою в суспільстві та інформаційному впливу, що завдало шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Ці дії надавали підтримку представникам Російської Федерації у їхній підривній діяльності проти України.

Виконувачем обов'язків Генерального прокурора підписано повідомлення щодо підозри у державній зраді колишньому народному депутату.

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