Суд разрешил провести спецрасследование по подозрению в госизмене в отношении беглого экс-нардепа

Экс-нардепа запрещенной партии «опзж» подозревают в распространении пророссийской пропаганды до и после вторжения рф в Украину.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Суд дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве, касающемся бывшего народного депутата Украины, представителя запрещенной политической партии «опзж». Его подозревают в государственной измене, – сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, бывший народный избранник активно распространял пропагандистские материалы в социальных сетях и мобильном приложении, которые нанесли ущерб Украине. Эта деятельность происходила как перед, так и после полномасштабного вторжения российской федерации в Украину.

С марта 2021 по март 2022 года бывший народный депутат выступал с пропагандистскими заявлениями, размещал информацию на своей веб-странице, в Телеграмм-канале и социальных сетях, которая способствовала формированию антиукраинского настроения в обществе и информационному воздействию, что нанесло ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Эти действия оказывали поддержку представителям Российской Федерации в их подрывной деятельности против Украины.

Исполняющим обязанности Генерального прокурора подписано сообщение о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату.

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