Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін порушив дисциплінарне провадження щодо голови Національної комісії зі стандартів державної мови

Уряд доручив порушити дисциплінарне провадження стосовно Голови Національної комісії зі стандартів державної мови Володимира Мозгунова та членів Комісії.

Міністр фінансів Марченко заявив, що зміцнення гривні – це мінус, і курс на 2024 рік буде 41,4 грн за долар

Сергій Марченко заявив, що Мінфін турбує укрпілення гривні, і стосовно цього постійно йдуть розмови з МВФ.

У Верховній Раді пропонують запровадити обов’язкову участь прокурора в адмінсправах про нетверезе водіння

На думку автора законопроекту, оскільки судова практика стосовно п’яного водіння в Україні є досить розповсюдженою, потенційна кількість звернень до ЄСПЛ може бути досить значною, що, в свою чергу, негативно вплине як на бюджет, так і на міжнародну репутацію.

Система військової юстиції має включати військову поліцію, військову прокуратуру, військові суди і військову адвокатуру, – начальник ГУ військової юстиції Міноборони

Ми пропонували зосередити розгляд військових справ у судах, які наближені до зони ведення бойових дій, – начальник Головного управління військової юстиції Міноборони Олексій Муравйов.

Банки будуть ретельніше перевіряти фінансові операції українців і аналізувати їх фінансові можливості

Банк у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка була заявлена клієнтом, зобов’язаний протягом 10 днів проаналізувати його фінансові можливості здійснювати відповідні фінансові операції та за потреби з’ясувати причини перевищення.

  1. В Україні

У Борисполі знайшли боєприпас: на місці працюють вибухотехніки та слідчі

21:20, 9 вересня 2023
Патрульні продовжують отримувати виклики про виявлення, ймовірно, вибухонебезпечних предметів.
У Борисполі знайшли боєприпас: на місці працюють вибухотехніки та слідчі
Джерело фото: Патрульна поліція Київської області
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Борисполі на вулицю Володимира Момота до правоохоронців надійшов виклик про тривожну знахідку. Заявник зазначив, що невідомий предмет зовні був схожий на вибухонебезпечний, – повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Патрульні, що прибули на місце виклику, забезпечили охорону місця виявлення підозрілого предмета до прибуття вибухотехніків та слідчих.

Вибухотехніки вилучили снаряд.

Правоохоронці нагадуються, якщо ви помітили підозрілий предмет, потрібно виконувати наступні дії:

  • не наближайтеся до вибухонебезпечного предмета;
  • не пересувайте його та не беріть до рук;
  • розбирати, кидати, бити по ньому заборонено;
  • не розпалюйте поряд багаття та не кидайте в багаття підозрілий предмет;
  • не приносьте вибухонебезпечний предмет додому чи будь-які інші місця скупчення людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Орлов
    Сергій Орлов
    заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації