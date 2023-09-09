У Борисполі знайшли боєприпас: на місці працюють вибухотехніки та слідчі

Патрульні продовжують отримувати виклики про виявлення, ймовірно, вибухонебезпечних предметів.

Джерело фото: Патрульна поліція Київської області

У Борисполі на вулицю Володимира Момота до правоохоронців надійшов виклик про тривожну знахідку. Заявник зазначив, що невідомий предмет зовні був схожий на вибухонебезпечний, – повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Патрульні, що прибули на місце виклику, забезпечили охорону місця виявлення підозрілого предмета до прибуття вибухотехніків та слідчих.

Вибухотехніки вилучили снаряд.

Правоохоронці нагадуються, якщо ви помітили підозрілий предмет, потрібно виконувати наступні дії:

не наближайтеся до вибухонебезпечного предмета;

не пересувайте його та не беріть до рук;

розбирати, кидати, бити по ньому заборонено;

не розпалюйте поряд багаття та не кидайте в багаття підозрілий предмет;

не приносьте вибухонебезпечний предмет додому чи будь-які інші місця скупчення людей.

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