В Ужгороде чиновник систематически получал взятки за пользование земельными участками

Чиновник требовал от предпринимателей деньги за ведение бизнеса в пределах парковой зоны без оформления разрешительных документов и уплаты обязательных платежей в бюджет.

Управление СБ Украины в Закарпатской области сообщило, что была задокументирована противоправная деятельность заместителя руководителя одного из коммунальных предприятий, подозреваемого в системном получении взяток за использование земельных участков, находящихся на балансе учреждения. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Чиновник требовал от предпринимателей деньги за ведение бизнеса в пределах парковой зоны без оформления соответствующих разрешительных документов и уплаты обязательных платежей в бюджет общины.

«Таким образом, злоумышленник лично получал доход за пользование землей города, который в дальнейшем распределял между чиновниками Ужгородского городского совета.

Правоохранители задержали заместителя руководителя коммунального предприятия «на горячем» во время получения части неправомерной выгоды в размере 4000 долларов США», - сказано в сообщении.

Ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники спецслужбы провели ряд обысков в служебных кабинетах и по местам проживания фигурантов, изъята финансово-хозяйственная документация, а также наличные деньги в разной валюте.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все лица, имеющие отношение к налаживанию коррупционного механизма.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали и сообщили о подозрении начальнику таможенного поста «Международный аэропорт «Одесса» Одесской таможни и его заместителю в получении неправомерной выгоды.

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