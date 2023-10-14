В Ужгороді посадовець систематично отримував хабарі за користування земельними ділянками

Службовець вимагав від підприємців гроші за ведення бізнесу в межах паркової зони без оформлення дозвільних документів та сплати обов’язкових платежів до бюджету.

Управління СБ України в Закарпатській області повідомило, що була задокументувана протиправна діяльність заступника керівника одного з комунальних підприємств, підозрюваного в системному отриманні хабарів за користування земельними ділянками, які перебувають на балансі установи. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Службовець вимагав від підприємців гроші за ведення бізнесу в межах паркової зони без оформлення відповідних дозвільних документів та сплати обов’язкових платежів до бюджету громади.

«У такий спосіб, зловмисник особисто отримував «дохід» за користування землею міста, який в подальшому розподіляв між посадовцями Ужгородської міської ради.

Правоохоронці затримали заступника керівника комунального підприємства «на гарячому» під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 4000 доларів США», - сказано у повідомленні.

Йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Співробітники спецслужби провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцями проживання фігурантів, вилучено фінансово-господарську документацію, а також готівку в різній валюті.

Триває досудове розслідування. Встановлюються всі особи, причетні до налагодження корупційного механізму.

Раніше ми писали, що правоохоронці затримали та повідомили про підозру начальнику митного поста «Міжнародний аеропорт «Одеса» Одеської митниці та його заступнику в одержанні неправомірної вигоди.

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