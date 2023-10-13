За хабарі обіцяли не створювати штучні перешкоди: затримано посадовців Одеської митниці, фото

Посадовці налагодили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності.

Фото: ОГП

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру начальнику митного поста «Міжнародний аеропорт «Одеса» Одеської митниці та його заступнику в одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, службові особи митниці налагодили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності.

До одного з підозрюваних звернувся власник товариства, який мав дозвіл на здійснення митної брокерської діяльності. Підприємець хотів уточнити у нього повний перелік документів та процедуру митного оформлення в умовах введеного в Україні воєнного стану.

«У подальшому посадовець спільно із заступником розробили план, метою якого було систематичне одержання від митного брокера неправомірної вигоди. За неї підозрювані обіцяли не створювати штучних перешкод під час митного оформлення імпортованих товарів та пришвидшити їх митне оформлення в зоні діяльності очолюваного ними митного поста», - сказано у повідомленні.

Після одержання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів США службових осіб митниці затримано.

Фото: ОГП

Раніше ми писали, що прокурор з Харкова, який погорів на хабарі у $35 000, постане перед судом.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.