Жителям Харківщини безкоштовно передадуть понад 4 тисячі буржуйок

Їх передадуть ОВА, які безкоштовно розподілять засоби обігріву серед населення регіону.

Зображення: freepik.com

Як повідомили у Мінреінтеграції, Укрзалізниця виготовила 6 тисяч буржуйок для потреб населення постраждалих регіонів. А саме для тих, хто найбільше потребує альтернативних джерел опалення.

У п'ятницю, 13 жовтня, Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Мінреінтеграції щодо розподілу цих пічок-буржуйок між Херсонською та Харківською областями.

Так, Херсонська обласна військова адміністрація раніше вже отримала 1860 буржуйок. А Харківській ОВА буде направлено 4140 таких пічок-буржуйок.

Вказана допомога буде передана ОВА, які безкоштовно розподілять засоби обігріву серед населення регіону.

Також ми писали, що Міжнародні партнери виділять на дрова 2,6 млрд гривень – Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що до зими мешканців прифронтових регіонів мають забезпечити дровами. На цьому наголосила Ірина Верещук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.