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Кабмін призначив членів Дорадчої групи експертів від міжнародних організацій, які фільтруватимуть кандидатів в КСУ

Вирішальний голос при відборі кандидатів до КСУ матимуть колишній член Венеційської комісії, колишній міністр юстиції та внутрішніх справ Республіки Словенія та колишній Президент Конференції суддів США.

Верховний Суд зробив висновок стосовно обставин, які зумовлюють обов’язкове проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування

Верховний Суд визначив, що необхідно перевірити для визначення наявності підстав для обов’язкового проведення стратегічної екологічної оцінки документа державного планування.

Справу про захист історичного ареалу міста Львова з метою забезпечення єдності практики передано на розгляд Судової палати КАС ВС

У цій справі спірні правовідносини стосувалися правомірності припису Мінкультури щодо зупинення проведення земляних та будь-яких інших будівельних робіт на об`єкті будівництва, яке виконується в межах історичного ареалу міста Львова.

В прокуратурі відновлено проведення спеціальних перевірок

Спеціальні перевірки будуть проведені також стосовно осіб, призначених на посади у період дії воєнного стану.

Матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя засудили за отримання 8000 грн в рамках програми єПідтримка, - вирок суду

Суд розповів, що засудив до позбавлення волі з іспитовим строком матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя, яка переїхала до Полтавської області і отримала 8 тисяч грн через єПідтримку, але не мала на це права.

  1. В Україні

Жителям Харківщини безкоштовно передадуть понад 4 тисячі буржуйок

17:57, 13 жовтня 2023
Їх передадуть ОВА, які безкоштовно розподілять засоби обігріву серед населення регіону.
Жителям Харківщини безкоштовно передадуть понад 4 тисячі буржуйок
Зображення: freepik.com
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Як повідомили у Мінреінтеграції, Укрзалізниця виготовила 6 тисяч буржуйок для потреб населення постраждалих регіонів. А саме для тих, хто найбільше потребує альтернативних джерел опалення.

У п'ятницю, 13 жовтня, Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Мінреінтеграції щодо розподілу цих пічок-буржуйок між Херсонською та Харківською областями.

Так, Херсонська обласна військова адміністрація раніше вже отримала 1860 буржуйок. А Харківській ОВА буде направлено 4140 таких пічок-буржуйок. 

Вказана допомога буде передана ОВА, які безкоштовно розподілять засоби обігріву серед населення регіону.

Також ми писали, що Міжнародні партнери виділять на дрова 2,6 млрд гривень – Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що до зими мешканців прифронтових регіонів мають забезпечити дровами. На цьому наголосила Ірина Верещук.

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