В Швейцарії припиняється прийом українських біженців у місцевих сім’ях

Українських біженців у Швейцарії все менше приймають місцеві сім'ї, а гуманітарні організації скорочують допомогу.

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Кількість швейцарських сімей, які приймають українських біженців, зменшується, проте це не свідчить про загальну відмову розміщення біженців, – повідомляє swissinfo.ch.

На початку війни росії з Україною в Швейцарії був спонтаний рух «гостьових сімей», які відкривали свої домівки для українських біженців. Проте зараз цей рух дещо сповільнився. Експерти пояснюють це тим, що тепер до Швейцарії прибуває менше українців, і це не потребує такого обсягу розміщення біженців в приватних сім'ях.

З появою соціально вразливих осіб, поранених та літніх біженців, стає важко їх розміщувати в приймаючих сім'ях, як це робилося раніше. Це призвело до того, що деякі гуманітарні організації припинили систематично надавати допомогу приймаючим сім'ям.

У деяких кантонах у домах швейцарців залишається 10-30% втікачів від війни, коли у 2022 році ця цифра сягала 65%.

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