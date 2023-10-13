В Швейцарии прекращается прием украинских беженцев в местных семьях

Украинских беженцев в Швейцарии все меньше принимают местные семьи, а гуманитарные организации сокращают помощь.

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Количество швейцарских семей, которые принимают украинских беженцев, уменьшается, однако это не свидетельствует об общем отказе размещения беженцев, – сообщает swissinfo.ch.

В начале войны россии с Украиной в Швейцарии было спонтанное движение «гостевых семей», которые открывали свои дома для украинских беженцев. Однако сейчас это движение несколько замедлилось. Эксперты объясняют это тем, что теперь в Швейцарию прибывает меньше украинцев, и это не требует такого объема размещения беженцев в частных семьях.

С появлением социально уязвимых лиц, раненых и пожилых беженцев, становится трудно их размещать в принимающих семьях, как это делалось раньше. Это привело к тому, что некоторые гуманитарные организации прекратили систематически оказывать помощь принимающим семьям.

В некоторых кантонах в домах швейцарцев остается 10-30% беглецов от войны, когда в 2022 году эта цифра достигала 65%.

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