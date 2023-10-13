Жителям Харьковщины бесплатно передадут более 4 тысяч буржуек

Их передадут ОВА, бесплатно распределяющие средства обогрева среди населения региона.

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Как сообщили в Минреинтеграции, Укрзализныця изготовила 6 тысяч буржуек для нужд населения пострадавших регионов. А именно для тех, кто больше всего нуждается в альтернативных источниках отопления.

В пятницу, 13 октября, Кабинет Министров поддержал инициативу Минреинтеграции по распределению этих печок-буржуек между Херсонской и Харьковской областями.

Так, Херсонская областная военная администрация ранее уже получила 1860 буржуек. А Харьковской ОВА будет направлено 4140 таких печок-буржуек.

Указанная помощь будет передана ОВА, которые бесплатно распределят средства обогрева среди населения региона.

Также мы писали, что международные партнеры выделят на дрова 2,6 млрд гривен – Минреинтеграции.

Напомним, что к зиме жителей прифронтовых регионов должны снабдить дровами. Об этом заявила Ирина Верещук.

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