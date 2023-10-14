У Львові сталася пожежа в пологовому будинку

У Львівському пологовому будинку горіло складське приміщення.

Джерело фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

У п’ятницю, 13 жовтня, спалахнула пожежа у Львівському пологовому будинку №1, розташованому на вулиці Мечникована, – повідомляє Головне управління ДСНС у Львівській області.

Пожежа виникла у складському приміщенні на першому поверсі будівлі. О 12:32 годині на лінію "101" надійшло повідомлення про надзвичайну подію. На місце виїхали рятувальники.

До 13:12 години, вогнеборці успішно припинили розповсюдження вогню на площі 30 квадратних метрів у складському приміщенні на першому поверсі п'ятиповерхового пологового будинку. Евакуацію персоналу та відвідувачів не було потрібно проводити.

На щастя, від пожежі ніхто не постраждав.

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