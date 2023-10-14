Відмовлявся отримувати повістку про прибуття для відправки до військової частини: судитимуть ухилянта

Тепер ухилянту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.

Фото: tsn.ua

На Черкащині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 39-річний місцевий житель, перебуваючи на військовому обліку в Черкаському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, з метою ухилення від призову за мобілізацією без поважних причин не прибув до військкомату для проходження військової служби.

«Обвинувачений у серпні минулого року пройшов медичний огляд та був визнаний придатним до військової служби. Однак, прибувши в квітні 2023 року до ТЦК та СП, у категоричній формі відмовлявся отримувати повістку про прибуття для відправки до військової частини й подальшого призову до лав ЗСУ», - сказано у повідомленні.

Санкція зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Раніше ми писали, що у Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

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