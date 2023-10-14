Отказывался получать повестку о прибытии для отправки в воинскую часть: будут судить уклониста

Теперь уклонисту грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Фото: tsn.ua

В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 39-летний местный житель, состоя на военном учете в Черкасском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, с целью уклонения от призыва по мобилизации без уважительных причин не прибыл в военкомат для прохождения военной службы.

«Обвиняемый в августе прошлого года прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к военной службе. Однако, прибыв в апреле 2023 года в ТЦК и СП, в категорической форме отказывался получать повестку о прибытии для отправки в воинскую часть и последующий призыв в ряды ВСУ», - говорится в сообщении.

Санкция указанной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Ранее мы писали, что в Виннице чиновники городского ТЦК помогали уклонистам избежать мобилизации и уехать за границу.

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